МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко

МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), следует из данных базы ведомства.

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Отмечается, что Бабченко «разыскивается по статье УК». Статья Уголовного кодекса РФ не уточняется, пишет Ura.ru.

Журналист в 2017 году покинул Россию, объяснив это неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес семьи. До 2019 года Бабченко проживал на Украине, однако после президентских выборов, на которых главой государства был избран нынешний президент Владимир Зеленский, решил уехать из страны. В настоящее время журналист живет в Израиле, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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