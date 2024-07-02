МВД объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Нестеренко
Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Александр Нестеренко объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
В карточке Нестеренко отмечается, что он разыскивается по неназванной статье Уголовного кодекса.
Кроме того, в базе розыска МВД РФ появились генерал ВСУ Игорь Довгань и бывший замруководителя так называемой «антитеррористической операции» Владислав Лищинский. До этого Следственный комитет РФ заочно предъявил военным обвинения в совершении преступных действий в Донбассе, в результате которых были ранены и погибли несколько сотен человек.
Ранее российское МВД объявило в розыск экс-командующего украинскими десантно-штурмовыми войсками Михаила Забродского, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru