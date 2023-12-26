МВД объявило в розыск создателя Mr. Freeman Павла Мунтяна

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Ранее против Мунтяна возбудили уголовное дело по статье о фейках против Вооруженных сил РФ. По данным следствия, в апреле прошлого года мультипликатор опубликовал в Telegram недостоверную информацию о событиях в украинской Буче. Мунтяну может грозить до 10 лет заключения. Известно, что он находится за пределами России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

