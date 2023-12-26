МВД объявило в розыск создателя Mr. Freeman Павла Мунтяна
Автора анимационного веб-сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна (признан в России иноагентом) объявили в розыск, следует из данных базы МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.
Ранее против Мунтяна возбудили уголовное дело по статье о фейках против Вооруженных сил РФ. По данным следствия, в апреле прошлого года мультипликатор опубликовал в Telegram недостоверную информацию о событиях в украинской Буче. Мунтяну может грозить до 10 лет заключения. Известно, что он находится за пределами России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru