МВД объявило в розыск создателя Mr. Freeman Павла Мунтяна

Автора анимационного веб-сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна (признан в России иноагентом) объявили в розыск, следует из данных базы МВД.

Автор сериала Mr. Freeman стал фигурантом дела за фейки о российской армии

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Ранее против Мунтяна возбудили уголовное дело по статье о фейках против Вооруженных сил РФ. По данным следствия, в апреле прошлого года мультипликатор опубликовал в Telegram недостоверную информацию о событиях в украинской Буче. Мунтяну может грозить до 10 лет заключения. Известно, что он находится за пределами России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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