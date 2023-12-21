Автор сериала Mr. Freeman стал фигурантом дела за фейки о российской армии
На создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом) завели уголовное дело по статье о фейках против российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По версии следствия, в апреле 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале недостоверную информацию о событиях в украинском городе Буча. Максимальный срок, который может грозить Мунтяну по статье – до 10 лет лишения свободы.
С начала спецоперации основатель анимационной студии выступил в поддержку Украины, также проводил сборы денежных средств на нужды ВСУ. На данный момент находится за пределами России.
Ранее на Мунтяна также составили протокол о дискредитации армии. Основателю анимационной студии грозит штраф до 50 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru