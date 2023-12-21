Автор сериала Mr. Freeman стал фигурантом дела за фейки о российской армии

На создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом) завели уголовное дело по статье о фейках против российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На создателя Mr. Freeman составили протокол о дискредитации армии

По версии следствия, в апреле 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале недостоверную информацию о событиях в украинском городе Буча. Максимальный срок, который может грозить Мунтяну по статье – до 10 лет лишения свободы.

С начала спецоперации основатель анимационной студии выступил в поддержку Украины, также проводил сборы денежных средств на нужды ВСУ. На данный момент находится за пределами России.

Ранее на Мунтяна также составили протокол о дискредитации армии. Основателю анимационной студии грозит штраф до 50 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ИноагентыСуд

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