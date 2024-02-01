МВД объявило в розыск сотрудницу ФБК Анну Бирюкову
Признанная в России иностранным агентом сотрудница ФБК (запрещенная и признанная экстремистской в РФ организация) Анна Бирюкова объявлена в розыск, следует из базы Министерства внутренних дел.
Бирюкова разыскивается по статье Уголовного кодекса. По какой именно в базе не указано.
В конце января Басманный суд Москвы заочно арестовал Бирюкову по статье о публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма.
Бирюкова является сотрудницей социологической службы ФБК. Проживает за границей.
Ранее МВД переобъявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru