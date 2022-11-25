Meta* внесена в реестр экстремистских организаций Минюста РФ
Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) внесена Министерством юстиции в соответствующий реестр. В марте нынешнего года Тверской районный суд российской столицы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о запрете деятельности Meta Platforms Inc. в стране.
Согласно вердикту, был наложен запрет на деятельность Meta в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram (запрещенные в РФ экстремистские соцсети) - по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Доступ к этим ресурсам на территории РФ ограничен.
В то же время, решение суда не распространяется на деятельность WhatsApp, который также принадлежит компании Марка Цукерберга, поскольку данный мессенджер не выполняет функцию публичного распространения информации. Росфинмониторинг 11 октября внес Meta в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», кабинет министров РФ одобрил проекты соцсетей, призванных заменить Instagram и TikTok.
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