МВД объявило в розыск председателя МУС Хофманьского

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, следует из данных базы розыска ведомства.

Указывается, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса РФ.

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17 марта МУС объявил о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают якобы «в незаконной депортации» детей из Украины в Россию в период с 24 февраля 2022 года. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства относится спокойно к выдаче ордера на арест, и напомнил, что Россия не признает юрисдикцию суда.

Ранее СК возбудил уголовное дело на судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Айталы и Серхио Годинеса, а также прокурора Карима Хана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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