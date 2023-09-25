МВД объявило в розыск председателя МУС Хофманьского
МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, следует из данных базы розыска ведомства.
Указывается, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса РФ.
17 марта МУС объявил о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают якобы «в незаконной депортации» детей из Украины в Россию в период с 24 февраля 2022 года. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства относится спокойно к выдаче ордера на арест, и напомнил, что Россия не признает юрисдикцию суда.
Ранее СК возбудил уголовное дело на судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Айталы и Серхио Годинеса, а также прокурора Карима Хана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru