МВД объявило в розыск политолога Крашенинникова

Политолог, публицист, общественный деятель Федор Крашенинников (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в розыск, следует из базы МВД России.

Объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в октябре

«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.

Статья при этом не уточняется.

Ранее в розыск был объявлен журналист Олег Кашин (признан в России иноагентом), напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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