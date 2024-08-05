МВД объявило в розыск политолога Крашенинникова
5 августа 202409:59
Политолог, публицист, общественный деятель Федор Крашенинников (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.
Статья при этом не уточняется.
Ранее в розыск был объявлен журналист Олег Кашин (признан в России иноагентом), напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru