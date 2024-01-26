МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина
26 января 202419:44
Писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григория Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга объявили в розыск, сообщает РИА Новости.
Его имя с 26 января фигурирует в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.
С декабря 2023 года он проходит по уголовному делу о фейках и публичном оправдании терроризма.
Ранее в Александринском театре отменили показы спектаклей по пьесе Бориса Акунина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин допустил, что Украина сбила Ил-76 по неосторожности
- В Астрахани собака напала на младенца в коляске
- Во Франции протестующие фермеры заблокировали дороги вокруг Парижа
- В Европе побит температурный рекорд для середины зимы
- Вице-губернатор Техаса предостерег Байдена от конфликта с Нацгвардией штата
- Путин заявил о продвижении российских войск в Соледаре
- Россиянина задержали за интимную переписку с 12-летней девочкой
- ЦИК заявил о несущественных ошибках в подписях за Путина
- МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина
- People: Киану Ривза заметили на костылях на съемках
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru