МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григория Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга объявили в розыск, сообщает РИА Новости.

Издательство «Захаров» отдало книги Акунина на экспертизу

Его имя с 26 января фигурирует в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

С декабря 2023 года он проходит по уголовному делу о фейках и публичном оправдании терроризма.

Ранее в Александринском театре отменили показы спектаклей по пьесе Бориса Акунина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ИноагентыРозыскМВД РФБорис Акунин

Горячие новости

Все новости

партнеры