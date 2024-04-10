В России объявили в розыск писательницу-иноагента Дарью Серенко
Писательницу и феминистку Дарью Серенко (признана в России иноагентом) объявили в розыск, следует из базы МВД.
Отмечается, что Серенко объявлена в розыск по статье Уголовного кодекса РФ, по какой именно, не уточняется.
Активистку внесли в реестр иностранных агентов в январе 2023 года, напоминает RT. По данным Минюста, Серенко собирала средства в поддержку Украины, способствовала продвижению лиц-участников протестных движений, распространяла информацию о деятельности иноагентов, а также пропагандировала ЛГБТ-отношения (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru