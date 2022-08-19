МВД объявило в розыск осужденного за взятку депутата Белоусова

«Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе розыска.

Ранее Белоусова приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о получении многомиллиардной взятки, напоминает РИА ФАН. По данным следствия, в 2010-2014 годах депутат и двое его подельников получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство в распределении госзаказов, пишет Ura.ru. Белоусов не признал вину, кроме того, парламентарий не явился на заседание суда. Защита депутата обжаловала приговор.

