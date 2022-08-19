МВД объявило в розыск осужденного за взятку депутата Белоусова

Осужденный по делу о взятке в 3,25 млрд рублей депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД.

Занятой человек: Депутат Белоусов прогулял приговор о крупной взятке и объявлен в розыск

«Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе розыска.

Ранее Белоусова приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о получении многомиллиардной взятки, напоминает РИА ФАН. По данным следствия, в 2010-2014 годах депутат и двое его подельников получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство в распределении госзаказов, пишет Ura.ru. Белоусов не признал вину, кроме того, парламентарий не явился на заседание суда. Защита депутата обжаловала приговор.

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ФОТО: соцсети Вадима Белоусова / vk.com/deputatbelousov
ТЕГИ:МВД РФРозыскДепутаты
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