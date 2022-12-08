Блогера Камикадзе Ди объявили в федеральный розыск

В сентябре Камикадзе Ди стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Поводом для его возбуждения стали опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе, а также критика в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Блогер уехал из России в 2017 году. В сентябре текущего года Минюст РФ признал его иноагентом.

