Блогера Камикадзе Ди объявили в федеральный розыск

МВД РФ объявили в розыск российского блогера, главного редактора сайта CarambaTV.ru Камикадзе Ди (признан в РФ иноагентом). Это следует из базы ведомства.

По какой статье преследуется блогер в базе МВД не уточняется.

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В сентябре Камикадзе Ди стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Поводом для его возбуждения стали опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе, а также критика в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Блогер уехал из России в 2017 году. В сентябре текущего года Минюст РФ признал его иноагентом.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РозыскБлогерыМВД РФ
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