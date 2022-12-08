Блогера Камикадзе Ди объявили в федеральный розыск
МВД РФ объявили в розыск российского блогера, главного редактора сайта CarambaTV.ru Камикадзе Ди (признан в РФ иноагентом). Это следует из базы ведомства.
По какой статье преследуется блогер в базе МВД не уточняется.
В сентябре Камикадзе Ди стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Поводом для его возбуждения стали опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе, а также критика в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Блогер уехал из России в 2017 году. В сентябре текущего года Минюст РФ признал его иноагентом.
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