МВД объявило в розыск художника Шминке

Также источник ТАСС сообщил, что в ноябре 2023 года в отношении Шминке было возбуждено уголовное дело о дискредитации армии России. Поводом стали публикации с осуждением российских властей. Также ему был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Сайт Шминке «Уралнаш» сейчас заблокирован.



Сам художник проживает в Соединенных Штатах с 2022 года: он поехал на творческий фестиваль «Burning man», который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок штата Невада, и после этого решил остаться в США, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

