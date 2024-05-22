МВД объявило в розыск художника Шминке
МВД объявило в розыск создателя сайта «Уралнаш» и художника Станислава Шминке. Это следует из базы данных ведомства.
Также источник ТАСС сообщил, что в ноябре 2023 года в отношении Шминке было возбуждено уголовное дело о дискредитации армии России. Поводом стали публикации с осуждением российских властей. Также ему был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Сайт Шминке «Уралнаш» сейчас заблокирован.
Сам художник проживает в Соединенных Штатах с 2022 года: он поехал на творческий фестиваль «Burning man», который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок штата Невада, и после этого решил остаться в США, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru