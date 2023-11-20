МВД объявило в розыск главу киевской администрации
Экс-командующего сухопутных войск ВСУ, главу администрации Киева Сергея Попко объявило в розыск МВД России. Соответствующая информация опубликовано в базе ведомства.
Попко разыскивают по статье УК РФ. Напомним, Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в преступлениях на Донбассе. Так, с марта 2016 по август 2019 в результате его действий пострадали свыше 180 человек, а около 400 объектов критически важной и гражданской инфраструктуры были разрушены.
Ранее МВД России объявило в розыск журналистку издания SOTA (признано СМИ, выполняющим функции иноагента) Анну Лойко. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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