МВД объявило в розыск главу киевской администрации

Попко разыскивают по статье УК РФ. Напомним, Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в преступлениях на Донбассе. Так, с марта 2016 по август 2019 в результате его действий пострадали свыше 180 человек, а около 400 объектов критически важной и гражданской инфраструктуры были разрушены.

Ранее МВД России объявило в розыск журналистку издания SOTA (признано СМИ, выполняющим функции иноагента) Анну Лойко. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

