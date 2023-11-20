МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу. Информация о ее розыске появилась в базе МВД.

Её ищут по уголовной статье, однако по какой — не уточняется. В апреле 2022 года певица также в список украинских артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Артистка наиболее известна победой на «Евровидении-2016».

Ранее актрису и певицу Наталию Орейро потребовали лишить российского гражданства. С инициативой выступила общественная организация «Сибирская правозащитная группа «Радетель», пишет издание «Абзац». Активисты обратились в Генеральную прокуратуру и МВД. Их недовольство вызвало участие актрисы в гей-параде в столице Аргентины Буэнос-Айресе 4 ноября.

Общественники отметили, что звезда сериала «Дикий ангел» участвует в подобных мероприятиях с 2016 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

