МВД объявило в розыск эпатажного блогера Шпака
13 января 202401:20
Блогер и культурист Александр Шпак объявлен в розыск, следует из базы данных МВД России.
«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.
О какой именно уголовной статье идет речь, не уточняется.
Ранее Шпака, который, предположительно, находится за границей, несколько раз штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Накануне МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в России иноагентом), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru