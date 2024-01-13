МВД объявило в розыск эпатажного блогера Шпака

«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.

О какой именно уголовной статье идет речь, не уточняется.

Ранее Шпака, который, предположительно, находится за границей, несколько раз штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Накануне МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в России иноагентом), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

