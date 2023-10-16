МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина

В карточке розыска не указано, по какой именно статье УК РФ разыскивается бывший правозащитник.

В 2018 году адвокат активисток Pussy Riot и украинской военнослужащей Надежды Савченко Марк Фейгин был лишен адвокатского статуса. В качестве причины Адвокатская палата Москвы привела оскорбительные высказывания Фейгина в адрес журналиста и блогера Анатолия Шария, сделанные им на радиоэфире и в публикациях социальной сети Twitter летом 2017 года, отмечают «Известия». Коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Фейгина, который использовал в социальных сетях нецензурную лексику в отношении своих коллег по цеху и их клиентов.

В апреле 2022 года Фейгина внесли в реестр иноагентов. В настоящее время он живет на Украине и ведет YouTube-канал, отмечает RT.

