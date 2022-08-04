МВД объявило в розыск депутата Пирогову после возбуждения дела о фейках об армии
МВД объявило в розыск депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, против которой возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили агентству в ответ на запрос, Пирогова «разыскивается по статье УК».
Региональный депутат стала фигурантом уголовного дела после публикации в соцсетях: по данным следствия, Пирогова разместила ложную информацию о российских военных, пишет RT. Позже депутата задержали, но отпустили, составив административный протокол. После возбуждения уголовного дела Пирогова покинула Россию, по словам ее коллеги, она уехала в Грузию.
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