МВД объявило в розыск депутата Пирогову после возбуждения дела о фейках об армии

МВД объявило в розыск депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, против которой возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела о фейках

Как сообщили агентству в ответ на запрос, Пирогова «разыскивается по статье УК».

Региональный депутат стала фигурантом уголовного дела после публикации в соцсетях: по данным следствия, Пирогова разместила ложную информацию о российских военных, пишет RT. Позже депутата задержали, но отпустили, составив административный протокол. После возбуждения уголовного дела Пирогова покинула Россию, по словам ее коллеги, она уехала в Грузию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыНовосибирскРозыскМВД РФ
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