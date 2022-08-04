МВД объявило в розыск депутата Пирогову после возбуждения дела о фейках об армии

Как сообщили агентству в ответ на запрос, Пирогова «разыскивается по статье УК».

Региональный депутат стала фигурантом уголовного дела после публикации в соцсетях: по данным следствия, Пирогова разместила ложную информацию о российских военных, пишет RT. Позже депутата задержали, но отпустили, составив административный протокол. После возбуждения уголовного дела Пирогова покинула Россию, по словам ее коллеги, она уехала в Грузию.

