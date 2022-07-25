Депутат Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела о фейках
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова уехала из России после возбуждения против нее уголовного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Коллега Пироговой депутат Светлана Каверзина сообщила, что парламентарий уехала в Грузию.
На минувшей неделе Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Пироговой. По данным СК, депутат опубликовала в соцсетях ложную информацию о российских военных, пишет RT. В ночь на 22 июля Пирогову задержали, однако после составления административного протокола отпустили, отмечает телеканал «360».
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