МВД объявило в розыск бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова
МВД России объявило в розыск бывшего совладельца Приватбанка Геннадия Боголюбова. Его карточка появилась в базе данных ведомства.
По какой статье УК разыскивают бизнесмена не уточняется.
В ноябре 2022 года суд в Казани вынес приговор о заочном аресте Коломойского и Боголюбова по делу о хищении нефти у «Татнефти». Обвинения включают организацию преступного сообщества и присвоение или растрату в особо крупном размере.
Следствие утверждает, что с декабря 2006 года по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, а также владелец и президент инвестгруппы DCH Александр Ярославский и председатель правления «Укртатнафты» Павел Овчаренко присвоили более 800 тыс. тонн нефти, поставленной «Татнефтью» через посредников в резервуары завода в Полтавской области. Общая сумма составила более $400 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru