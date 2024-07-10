МВД объявило в розыск бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова

В ноябре 2022 года суд в Казани вынес приговор о заочном аресте Коломойского и Боголюбова по делу о хищении нефти у «Татнефти». Обвинения включают организацию преступного сообщества и присвоение или растрату в особо крупном размере.

Следствие утверждает, что с декабря 2006 года по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, а также владелец и президент инвестгруппы DCH Александр Ярославский и председатель правления «Укртатнафты» Павел Овчаренко присвоили более 800 тыс. тонн нефти, поставленной «Татнефтью» через посредников в резервуары завода в Полтавской области. Общая сумма составила более $400 миллионов, передает «Радиоточка НСН».