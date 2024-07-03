Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль объявлен в розыск
3 июля 202409:38
Фигуранта дела фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля объявили в розыск, следует из базы данных МВД РФ.
В карточке отмечается, что Дельпаль «разыскивается по статье УК», по какой именно, не указывается.
Ранее Дельпаля приговорили к 4,5 года заключения условно по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный», его партнеру, основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви дали 5,5 года условно. Условные сроки получили еще пять фигурантов дела, напоминает RT. Позже суд смягчил сроки наказания: Дельпалю — до 3,5 года, Калви — до 4,5 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФАС выдала предупреждения операторам связи из-за взимания допплаты в Крыму
- Опрос: Россияне чаще всего забывают в путешествиях одежду и электронику
- В больницах РФ продолжают лечение 70 пациентов с ботулизмом
- В Новороссийске при атаке ВСУ получили повреждения два помещения и квартира
- Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль объявлен в розыск
- Умер американский сценарист и режиссер Роберт Таун
- Минфин предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог
- Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов
- Под Астраханью сел на мель сухогруз с серой
- Президент Финляндии уверен: КНР может закончить конфликт на Украине одним звонком
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru