Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль объявлен в розыск

В карточке отмечается, что Дельпаль «разыскивается по статье УК», по какой именно, не указывается.

Ранее Дельпаля приговорили к 4,5 года заключения условно по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный», его партнеру, основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви дали 5,5 года условно. Условные сроки получили еще пять фигурантов дела, напоминает RT. Позже суд смягчил сроки наказания: Дельпалю — до 3,5 года, Калви — до 4,5 года.

