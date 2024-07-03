Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль объявлен в розыск

Фигуранта дела фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля объявили в розыск, следует из базы данных МВД РФ.

Фигуранты дела Baring Vostok Калви и Дельпаль получили условные сроки

В карточке отмечается, что Дельпаль «разыскивается по статье УК», по какой именно, не указывается.

Ранее Дельпаля приговорили к 4,5 года заключения условно по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный», его партнеру, основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви дали 5,5 года условно. Условные сроки получили еще пять фигурантов дела, напоминает RT. Позже суд смягчил сроки наказания: Дельпалю — до 3,5 года, Калви — до 4,5 года.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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