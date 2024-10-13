МВД объявило в розыск блогера Косенко

Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Сергея Косенко. Его карточка размещена в базе данных ведомства.

Мизулина не поверила блогеру Косенко, якобы бросившему в сугроб куклу

«Сергей Косенко, 23.8.1987. Разыскивается по статье УК», - говорится в карточке.

По данным РИА Новости, против блогера заведено дело по двум статьям Уголовного кодекса России.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Косенко бросил в сугроб двухмесячного сына. Сам блогер утверждал, что это была кукла, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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