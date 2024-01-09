Мизулина не поверила блогеру Косенко, якобы бросившему в сугроб куклу

По словам мужчины, он бросил в сугроб куклу, а затем с помощью монтажа наложил на неё лицо двухмесячного сына.

«В отговорки блогера про «дипфейк» я не верю», - написала Мизулина.

Она указала, что Косенко использует ребёнка «как вещь, как предмет для съёмки этого видео».

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера по факту совершения противоправных действий в отношении новорождённого ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

