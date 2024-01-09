Мизулина не поверила блогеру Косенко, якобы бросившему в сугроб куклу
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале заявила, что не верит оправданиям блогера Сергея Косенко.
По словам мужчины, он бросил в сугроб куклу, а затем с помощью монтажа наложил на неё лицо двухмесячного сына.
«В отговорки блогера про «дипфейк» я не верю», - написала Мизулина.
Она указала, что Косенко использует ребёнка «как вещь, как предмет для съёмки этого видео».
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера по факту совершения противоправных действий в отношении новорождённого ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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