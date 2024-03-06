МВД объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста американского издания Washington Examiner Тома Рогана, следует из базы данных ведомства.

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Роган разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно в базе не указано.

В 2018 году журналист опубликовал в Washington Examiner статью с призывом взорвать Крымский мост.

В мае прошлого года МВД объявило в розыск по уголовной статье американского сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским политик назвал смерть россиян «самой удачной инвестицией» США, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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