МВД объявило в розыск адвоката Илью Новикова

МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова (признан в РФ физлицом-иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу розыска.

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«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе.

Статья Уголовного кодекса не уточняется, отмечает телеканал «360».

На минувшей неделе Минюст РФ включил Новикова, известного по выступлениям в телеигре «Что? Где? Когда?», в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ИноагентыРозыскМВД РФ
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