МВД объявило в розыск адвоката Илью Новикова

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе.

Статья Уголовного кодекса не уточняется, отмечает телеканал «360».

На минувшей неделе Минюст РФ включил Новикова, известного по выступлениям в телеигре «Что? Где? Когда?», в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, напоминает Ura.ru.

