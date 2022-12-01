МВД объявило в розыск адвоката Илью Новикова
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова (признан в РФ физлицом-иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу розыска.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе.
Статья Уголовного кодекса не уточняется, отмечает телеканал «360».
На минувшей неделе Минюст РФ включил Новикова, известного по выступлениям в телеигре «Что? Где? Когда?», в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, напоминает Ura.ru.
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