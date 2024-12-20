Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Ивлеву-Йорк и адвоката Полозова

Минюст расширил список иноагентов и включил в него журналистку Викторию Ивлеву-Йорк и адвоката Николая Полозова, который ранее представлял интересы участниц группы Pussy Riot. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что Ивлева-Йорк оказывала финансовую поддержку Вооруженным силам Украины и выступала против специальной военной операции.

Матвиенко: Законодательство против иноагентов продолжат ужесточать в России

Полозов в свою очередь ранее защищал участниц группы Pussy Riot, а также распространял материалы иноагентов, в частности, недостоверную информацию о решениях властей РФ и проводимой ими политике.

В реестр иноагентов также вошли проект «Лаборатория университетской прозрачности» и блогеры Ислам Белокиев и Хасан Узаров (псевдоним Хасан Халитов).

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий иноагентов открывать специальный рублёвый спецсчёт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры