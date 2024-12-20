Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Ивлеву-Йорк и адвоката Полозова

Минюст расширил список иноагентов и включил в него журналистку Викторию Ивлеву-Йорк и адвоката Николая Полозова, который ранее представлял интересы участниц группы Pussy Riot. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что Ивлева-Йорк оказывала финансовую поддержку Вооруженным силам Украины и выступала против специальной военной операции.