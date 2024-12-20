Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Ивлеву-Йорк и адвоката Полозова
Минюст расширил список иноагентов и включил в него журналистку Викторию Ивлеву-Йорк и адвоката Николая Полозова, который ранее представлял интересы участниц группы Pussy Riot. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве уточнили, что Ивлева-Йорк оказывала финансовую поддержку Вооруженным силам Украины и выступала против специальной военной операции.
Полозов в свою очередь ранее защищал участниц группы Pussy Riot, а также распространял материалы иноагентов, в частности, недостоверную информацию о решениях властей РФ и проводимой ими политике.
В реестр иноагентов также вошли проект «Лаборатория университетской прозрачности» и блогеры Ислам Белокиев и Хасан Узаров (псевдоним Хасан Халитов).
Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий иноагентов открывать специальный рублёвый спецсчёт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru