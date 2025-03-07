МВД объявило блогера Митрошину в розыск после попытки скрыться от следствия

МВД заявило, что блогер Александра Митрошина была объявлена в розыск после того, как скрылась от следствия, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, Митрошина незаконно получила более 127 миллионов рублей. Чтобы создать видимость законного использования средств, она частично легализовала их, приобретая недвижимость в Москве.

Митрошина не смогла оспорить доначисление налогов на 128 миллионов рублей

Митрошина была задержана на Кубани. В настоящее время она скрывается от органов следствия.

Ранее Следственный комитет сообщил, что против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денежных средств в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

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