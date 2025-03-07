Митрошина не смогла оспорить доначисление налогов на 128 миллионов рублей

Арбитражные суды отклонили иск блогера Александры Митрошиной, которая пыталась оспорить доначисление налогов на сумму 128 миллионов рублей и штраф в размере 87 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Судебные инстанции подтвердили правомерность решения Федеральной налоговой службы, отметив, что схема, использованная Митрошиной, позволяла ей избежать уплаты налогов.

Блогера Сашу Митрошину задержали по делу об отмывании денег

Согласно выводам налоговой инспекции, Митрошина неправомерно использовала упрощенную систему налогообложения, несмотря на то, что ее доходы превышали установленный лимит. В рамках бизнес-процессов блогер использовала счета нескольких индивидуальных предпринимателей для получения доходов от продажи рекламы и проведения онлайн-курсов, что позволило ей снизить налоговую нагрузку.

В дополнение к налоговым правонарушениям, против Митрошиной возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

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