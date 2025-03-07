Митрошина не смогла оспорить доначисление налогов на 128 миллионов рублей

Согласно выводам налоговой инспекции, Митрошина неправомерно использовала упрощенную систему налогообложения, несмотря на то, что ее доходы превышали установленный лимит. В рамках бизнес-процессов блогер использовала счета нескольких индивидуальных предпринимателей для получения доходов от продажи рекламы и проведения онлайн-курсов, что позволило ей снизить налоговую нагрузку.

В дополнение к налоговым правонарушениям, против Митрошиной возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

