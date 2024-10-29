МВД: На сайтах знакомств аферисты предлагают бесплатно обучиться схеме заработка

Все чаще мошенники на сайтах знакомств предлагают бесплатно обучиться схеме заработка, сообщили эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале ведомства.

Так, злоумышленники входят в доверие к «жертвам» и предлагают обучиться инвестициям, советуя вложить деньги в якобы какой-то проект. При этом на сайте у правонарушителей всегда красивые фотографии и они общаются изначально в рамках «поиска любви или дружбы».