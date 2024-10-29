МВД: На сайтах знакомств аферисты предлагают бесплатно обучиться схеме заработка

Все чаще мошенники на сайтах знакомств предлагают бесплатно обучиться схеме заработка, сообщили эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале ведомства.

Так, злоумышленники входят в доверие к «жертвам» и предлагают обучиться инвестициям, советуя вложить деньги в якобы какой-то проект. При этом на сайте у правонарушителей всегда красивые фотографии и они общаются изначально в рамках «поиска любви или дружбы».

Мошенники стали чаще похищать деньги, предлагая подработку на маркетплейсах

Также мошенники начали искать подставных лиц для вывода средств через сайты знакомств, игры и даже в чатах ЖК, пишет РБК со ссылкой на представителей банков. Злоумышленники предлагают гражданам помочь в переводе средств на их счета под разными предлогами, зачастую «помощники» даже не подозревают, что участвуют в какой-то незаконной схеме.

Ранее стало известно, что аферисты в России стали обманывать родителей школьников, претворяясь репетиторами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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