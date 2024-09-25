Эксперты предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью

Россияне осенью столкнутся с крупной волной мошеннических атак с применением технологии дипфейк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов РАНХиГС.

Как отметили в академии, волну атак прогнозируют специалисты научно-исследовательской лаборатории учреждения «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия». Эксперты считают, что пик активности мошенников придется на осень.

Заведующий лабораторией Геннадий Слышкин пояснил, что действия злоумышленников будут связаны как с технологическими, так и с политическими причинами. Так, программы, с помощью которых создается дипфейк, стали достаточно просты в использовании, и нет необходимости в долгом обучении сотрудников мошеннических кол-центров.

«Во-вторых, украинский режим оказался в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества – это и хорошая денежная "подпитка", и возможность поддержать моральный настрой... населения за счет неприятностей россиян», — указал Слышкин.

Злоумышленники используют в своих схемах с дипфейками статусных и известных персон. Эксперт лаборатории, модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова считает, что вскоре такой способ обмана станут использовать массово.

«Россиянам по видеосвязи будут звонить их "непосредственные руководители" или "близкие родственники" с просьбой перевести деньги или дать доступ к "Госуслугам"», – предупредила специалист.

Ранее глава Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов заявил, что мошенники могут от имени родственников рассылать в мессенджерах картинки, содержащие фишинговые ссылки, пишет 360.ru.

