Эксперты предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью
Россияне осенью столкнутся с крупной волной мошеннических атак с применением технологии дипфейк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов РАНХиГС.
Как отметили в академии, волну атак прогнозируют специалисты научно-исследовательской лаборатории учреждения «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия». Эксперты считают, что пик активности мошенников придется на осень.
Заведующий лабораторией Геннадий Слышкин пояснил, что действия злоумышленников будут связаны как с технологическими, так и с политическими причинами. Так, программы, с помощью которых создается дипфейк, стали достаточно просты в использовании, и нет необходимости в долгом обучении сотрудников мошеннических кол-центров.
«Во-вторых, украинский режим оказался в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества – это и хорошая денежная "подпитка", и возможность поддержать моральный настрой... населения за счет неприятностей россиян», — указал Слышкин.
Злоумышленники используют в своих схемах с дипфейками статусных и известных персон. Эксперт лаборатории, модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова считает, что вскоре такой способ обмана станут использовать массово.
«Россиянам по видеосвязи будут звонить их "непосредственные руководители" или "близкие родственники" с просьбой перевести деньги или дать доступ к "Госуслугам"», – предупредила специалист.
Ранее глава Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов заявил, что мошенники могут от имени родственников рассылать в мессенджерах картинки, содержащие фишинговые ссылки, пишет 360.ru.
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