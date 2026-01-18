МВД: Мошенники начали использовать схему с совместными поездками
Мошенники стали часто использовать схему с совместными поездками из отдаленных населенных пунктов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
В ведомстве уточнили, что аферисты размещают в чатах и специализированных сообществах предложения о поиске попутчиков и выбирают для этого маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов. При этом в МВД добавили, что после получения отклика мошенники просят жертву связаться с ними в мессенджере, где под предлогом бронирования места направляют фишинговую ссылку.
В связи с этим россиянам посоветовали заранее планировать поездки и только через официальных перевозчиков.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор «Юридического агентства Персона Грата» Георгий Мохов в интервью НСН рассказал, что злоумышленники, которые крадут личности туристов, обычно распространяют их персональные данными через мессенджеры, чтобы продавать туристические услуги, но такая афера длится недолго, так как пострадавшие обращаются в полицию, и аккаунты мошенников блокируют.
