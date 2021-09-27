МВД: Мигранты стали совершать больше преступлений в России

Количество совершенных иностранными гражданами преступлений за восемь месяцев 2021 года выросло по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные статистики министерства внутренних дел РФ о состоянии преступности.

По информации ведомства, иностранцы и лица без гражданства совершили на территории страны 24,7 тысячи преступлений — на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года.

«В том числе гражданами государств-участников СНГ [совершено] 19,2 тыс. преступлений (на 8% меньше). Их удельный вес составил 77,8%», — подчеркнули в МВД.

В то же время количество преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1%. МВД зафиксировало 10,3 тысячи подобных правонарушений.

Ранее в министерстве сообщили, что в период с января по июль нынешнего года было принято 115 тысяч решений о запрете въезда иностранцев в Россию. Как отметили в МВД, запреты были связаны с разного рода правонарушениями, ранее совершенными этими гражданами, пишет «Свободная пресса».

