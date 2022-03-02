МВД лишило паспорта РФ продюсера «Орла и Решки» Крапивину после высказываний об Украине

Министерство внутренних дел официально лишило российского паспорта продюсера «Орла и Решки» Нателлу Крапивину из-за её высказываний о ситуации на Украине. МВД обнародовало результаты проверки, где утверждается, что Крапивина изначально получила свой паспорт РФ в результате ошибки.

Ранее член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов направил в МВД жалобу на Крапивину и потребовал проверить её гражданство, поскольку, по его словам, «многие получают паспорта, а после начинают критиковать страну».

Проверка показала, что при подаче заявления на получение российского гражданства законный представитель несовершеннолетней на тот момент Крапивиной (Алиевой) и ее сестры предоставил не все необходимые документы. В связи с этим их паспорта признаны недействительными.

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