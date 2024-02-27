МВД Крыма опровергло сообщения о плане «Перехват» на севере полуострова

Распространившаяся в Сети информация о введенном в городе Джанкое на севере Крыма плане «Перехват» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

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В ведомстве отметили, что в интернете распространились сведения об обнаружении подозрительной группы людей. Якобы они осматривали военный аэродром и железнодорожные пути.

«Данная информация не соответствует действительности», - уточнили в МВД.

В конце января глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил задержание правоохранителями участников диверсионных групп, совершавших террористические акты на полуострове. Он пообещал, что преступников строго накажут, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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