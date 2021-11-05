МВД: Количество ДТП с электросамокатами выросло на 51,27% за год

Число аварий с участием средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, в России с начала 2021 года выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

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«За 9 месяцев 2021 года в РФ зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности», — подчеркнули в ведомстве.

Количество подобных ДТП в нынешнем году возросло на 51,27%, пишет Газета.ру.

По данным МВД, с начала этого года в авариях с электросамокатами погибли 10 человек. Еще 438 участников таких происшествий получили повреждения и травмы, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:электросамокатДТПМВД
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