МВД: Количество ДТП с электросамокатами выросло на 51,27% за год
Число аварий с участием средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, в России с начала 2021 года выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
«За 9 месяцев 2021 года в РФ зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности», — подчеркнули в ведомстве.
Количество подобных ДТП в нынешнем году возросло на 51,27%, пишет Газета.ру.
По данным МВД, с начала этого года в авариях с электросамокатами погибли 10 человек. Еще 438 участников таких происшествий получили повреждения и травмы, отмечает РИА ФАН.
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