МВД Казахстана запустило пилотный проект слежения за детьми в Алма-Ате

Экспериментальная система слежения за детьми в Алма-Ате запущена МВД Казахстана в среду. Об этом сообщает региональное управление МВД со ссылкой на замглавы ведомства Сакена Сарсенова.

Он отметил, что наблюдение за передвижением детей будет осуществляться через небольшое устройство, способное в течение года сохранять заряд аккумулятора.

Эра слежения за всем и вся

По словам Сарсенова, устройство отслеживает локацию и передвижение пользователя без подключения к интернету, только через Bluetooth. Он добавил, что о местоположении ребенка смогут узнать родители или при необходимости сотрудники полиции.



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ФОТО: РИА Новости
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