МВД Казахстана запустило пилотный проект слежения за детьми в Алма-Ате

Экспериментальная система слежения за детьми в Алма-Ате запущена МВД Казахстана в среду. Об этом сообщает региональное управление МВД со ссылкой на замглавы ведомства Сакена Сарсенова.

Он отметил, что наблюдение за передвижением детей будет осуществляться через небольшое устройство, способное в течение года сохранять заряд аккумулятора.