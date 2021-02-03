МВД Казахстана запустило пилотный проект слежения за детьми в Алма-Ате
Экспериментальная система слежения за детьми в Алма-Ате запущена МВД Казахстана в среду. Об этом сообщает региональное управление МВД со ссылкой на замглавы ведомства Сакена Сарсенова.
Он отметил, что наблюдение за передвижением детей будет осуществляться через небольшое устройство, способное в течение года сохранять заряд аккумулятора.
По словам Сарсенова, устройство отслеживает локацию и передвижение пользователя без подключения к интернету, только через Bluetooth. Он добавил, что о местоположении ребенка смогут узнать родители или при необходимости сотрудники полиции.
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