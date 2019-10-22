Эра слежения за всем и вся

Сеть из 160 тысяч камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц вскоре будет развернута в Москве, - сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на Международном полицейском саммите в Сеуле. Уже сейчас столичная сеть, по его словам, насчитывает порядка трех тысяч интеллектуальных видеокамер. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых превышает 160 тысяч, - сказал министр, слова которого приводит пресс-центр МВД. Глава ведомства напомнил, что современные технологии дают возможность разрабатывать новые эффективные подходы в борьбе с преступностью. По его словам, российские полицейские успешно использовали технические возможности для предотвращения преступлений и актов терроризма во время проведения в России столь масштабных мероприятий, как зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу.

В начале месяца стало известно об иске, поданном москвичкой против использования видеокамер с функцией распознавания лиц. В числе ответчиков значится как раз МВД, а также Роскомнадзор и столичный департамент информационных технологий. В обоснование иска его подательница напомнила о положениях Конституции запрещающих вмешательство в личную жизнь, если только по этому поводу нет решения суда и человек не находится в базе преступников или подозреваемых. И о законе о защите персональных данных, который подразумевает согласие человека на сбор его персональных данных. Тогда НСН отмечала, что иск обречен на неудачу в том числе и в международных судебных инстанциях, поскольку ни одна спецслужба ни одной страны мира не откажется от передовых технологий, облегчающих ее работу.

Примером тому может служить Китай, где лидеры электронных технологий пошли куда дальше системы распознавания лиц, которая уже давно и успешно применяется по всей стране. Там, для сравнения, функционируют 200 миллионов камер – без учета «умных очков» с той же функцией распознавания, уже стоящих на вооружении полицейских. Гиганты индустрии семимильными шагами идут к запуску систем распознавания намерений - на основании анализа походки, мимики, жестов и прочих поведенческих факторов. В перспективе это может применяться не только в сфере борьбы с преступностью, но и на совсем уж бытовом уровне, к примеру, в торговле.

С учетом изложенного кому-нибудь еще интересны пламенные речи о неприкосновенности личной жизни и персональных данных? Скоро любой магазин будет знать про нас больше, чем мы сами: не только то, зачем мы туда пришли, но и что нам можно продать в нагрузку. Вопрос, хорошо это или плохо, отойдет на второй план. Просто потому, что все равно будет именно так.

