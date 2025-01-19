МВД: Иностранные водительские удостоверения получивших ВНЖ и гражданство РФ будут недействительны

Иностранные водительские права людей, которые получили вид на жительство (ВНЖ) в России или российское гражданство, станут недействительными в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

В ведомстве объяснили, что такие изменения затронут тех, кто с 1 апреля 2025 года достигнет года с момента получения гражданства РФ, ВНЖ или разрешения на временное проживание (РВП).