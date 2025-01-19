МВД: Иностранные водительские удостоверения получивших ВНЖ и гражданство РФ будут недействительны
Иностранные водительские права людей, которые получили вид на жительство (ВНЖ) в России или российское гражданство, станут недействительными в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
В ведомстве объяснили, что такие изменения затронут тех, кто с 1 апреля 2025 года достигнет года с момента получения гражданства РФ, ВНЖ или разрешения на временное проживание (РВП).
Отмечается, что такая норма продиктована положениями закона, который вступил в силу в апреле 2024 года. При этом в МВД предупредили, что водителям, которые будут управлять транспортными средствами с просроченными правами, по российским законам грозит штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от вождения до восстановления удостоверения.
Ранее юрист Анатолий Миронов напомнил, что с 1 марта в России для регистрации автомобилей будет не нужен полис ОСАГО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru