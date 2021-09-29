МВД и Минцифры разработают требования к выдаче электронных паспортов. На данном этапе обсуждаются вопросы по оборудованию, с помощью которого их можно будет оформлять.

Введение электронных удостоверений личности в рамках пилотного проекта в столице запланировано на конец этого года, передает ТАСС. Уточняется, что паспорта с электронным носителем будут выдавать на добровольной основе гражданам России, начиная с 14 лет. При этом замена бумажного удостоверения личности смарт-картой будет не обязательной.

Выдача документов в регионах будет вестись по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

Ранее главврач детской московской поликлиники № 122 Александр Брагин рассказал НСН об очередном нововведении электронной столичной системы здравоохранения – цифровом паспорте ребенка. Он доступен в электронной медкарте пациента, содержит всю самую важную информацию о юном пациенте и позволяет врачам максимально быстро принять решение о правильной тактике лечения.



