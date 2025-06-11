МВД хочет получить право на блокировку подозрительных счетов без суда
Министерство внутренних дел рассчитывает на расширение полномочий в борьбе с мошенничеством, включая возможность оперативной приостановки подозрительных банковских операций. Об этом сообщил начальник уголовно-правового управления МВД Алексей Плотницкий в ходе выступления в Совете Федерации.
По его словам, в настоящее время ведомство лишено механизма быстрой блокировки денежных средств при расследовании IT-преступлений. Процедура согласования через прокуратуру и суд занимает дни, тогда как для эффективного реагирования критичны часы.
Речь идет о законопроекте, внесенном правительством в Госдуму в конце апреля. Документ, принятый в первом чтении 27 мая, предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.
В соответствии с ними следователи и дознаватели смогут приостанавливать подозрительные финансовые операции на срок до 10 суток без предварительного судебного решения — в случаях, не терпящих отлагательства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru