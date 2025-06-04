МВД: В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов

Пилотный проект по определению и блокировке поддельных сайтов и приложений, похищающих данные граждан, заработал в России. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Сегодня стартует... новая система для мгновенного выявления и блокировки поддельных сайтов и приложений, которые крадут логины, пароли и личные и платежные данные», - отметили в ведомстве.

Система будет работать в тестовом режиме до 1 марта 2026 года. Цель пилота - создание эффективного механизма защиты от интернет-мошенничества и отработка взаимодействия ключевых ведомств и инфраструктуры. Как ожидается, для закрепления лучших практик подготовят законодательные решения.

Проект входит в национальные программы по кибербезопасности и цифровой трансформации для повышения безопасности россиян в Сети.

Ранее в МВД напомнили, что с июня на портале госуслуг запустили новый порядок смены пароля, пользователи смогут его изменить, только если не будут разговаривать по телефону в это время. Новые меры позволят предотвратить получение мошенниками доступа к личной информации, пишет 360.ru.

