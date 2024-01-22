МВД Грузии: Покинувших страну россиян больше, чем приехавших
22 января 202413:16
Количество россиян, покинувших Грузию в прошлом году, больше, чем количество приехавших. Об этом заявили в МВД страны, заявление ведомства передает «Интерфакс».
Так, в Грузию в прошлом году въехали 1 856 237 граждан России, выехали - 1 887 223 гражданина страны.
В ведомстве уточнили, что российское направление оказалось на втором месте по числу пересечений грузинской границы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоканты «совершили предательство по отношению к России и близким». Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru