«Щелкают по носу своих граждан!»: Население Эстонии боится войны с Россией

«Десятки тысяч россиян имеют недвижимость в Эстонии. Они приезжают из России в курортные города. Сейчас пошла тенденция на снижение стоимости недвижимости, так как россияне начинают избавляться от этой недвижимости. Конечно, это не только запрет на автомобили, целая серия запретов – запрет провозить косметику, мобильные телефоны. Наш министр внутренних дел сказал, что цель этих санкций – заставить Россию отступить к своим границам. Но они щелкают по носу не Россию, а своих граждан. Граждан Эстонии на территории России тоже проживает не так мало. У них есть российские автомобили, они тоже не смогут приезжать, получается. Они делают хуже своим гражданам», - посетовал он.

По его словам, население Эстонии не поддерживает агрессивную политику властей, граждане боятся войны с Россией.

«Все это делается с одной целью, чтобы стать раздражителем для России. Наше государство как будто делает все, чтобы раздуть этот огонь и здесь, не только на территории Украины. У нас увеличивается бюджет на вооружение с 1,5% до 3%. Все эти деньги засекречены. Три недели назад всех молодых ребят от 25 до 45 лет впервые за десять лет потянули на учения, это десять тысяч человек. Жители это все видят, просто так такого не бывает. Население боится войны с Россией», - рассказал собеседник НСН.

Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил «Радиоточке НСН», что Россия не использует балтийские страны в качестве торговых посредников, завозить товары через эти страны «себе дороже».