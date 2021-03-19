Названы сроки появления электронных паспортов в России

Электронный паспорт по всей территории России можно будет оформить с 1 июля 2023 года, об этом сказано в соответствующем проекте указа президента РФ. Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом в Москве электронный паспорт можно будет оформить начиная с 1 декабря текущего года. Разработкой, активацией и выдачей паспортов будут заниматься МВД и Минцифры. Паспорт определяется как "электронный носитель информации,".

Отмечается, что на территории остальных регионов возможность оформить электронный документ будет вводиться по мере "технической готовности". Определять ее будет правительство России.

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ФОТО: РИА Новости
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