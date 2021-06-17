МВД: Число аварий с электросамокатами выросло на 200%

Количество ДТП с участием электросамокатов в России с начала года выросло почти на 200% и составило 112 случаев. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, больше всего аварий было зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге - 24 и 22 случая соответственно.

Мэр Кисловодска после падения с самоката находится в реанимации

Всего за текущий период с января по мая 2021 года погибли два человека, и 119 получили ранения.

Ранее сообщалось, что минтранс совместно с МВД России обсуждает поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) и запрещающие использование на тротуарах электросамокатов тяжелее 35 кг.

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ФОТО: Flickr.com
ТЕГИ:ТранспортМВД
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