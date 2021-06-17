МВД: Число аварий с электросамокатами выросло на 200%

Количество ДТП с участием электросамокатов в России с начала года выросло почти на 200% и составило 112 случаев. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, больше всего аварий было зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге - 24 и 22 случая соответственно.