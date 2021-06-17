МВД: Число аварий с электросамокатами выросло на 200%
Количество ДТП с участием электросамокатов в России с начала года выросло почти на 200% и составило 112 случаев. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, больше всего аварий было зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге - 24 и 22 случая соответственно.
Всего за текущий период с января по мая 2021 года погибли два человека, и 119 получили ранения.
Ранее сообщалось, что минтранс совместно с МВД России обсуждает поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) и запрещающие использование на тротуарах электросамокатов тяжелее 35 кг.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- Эксперт рассказал о последствиях требований об обязательной вакцинации
- Москвичей предупредили об аномальной жаре 19-22 июня
- Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским
- МВД: Число аварий с электросамокатами выросло на 200%
- Правительство выделит 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми до 7 лет
- СМИ: сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий
- Агрегаторам такси в Москве запретили подключать водителей с иностранными правами
- Счётная палата РФ призвала ужесточить условия участия в льготной ипотеке
- Названы самые любимые поэты в российских тюрьмах
- Эриксену, потерявшему сознание на Евро-2020, имплантируют дефибриллятор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru