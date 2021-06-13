Мэр Кисловодска после падения с самоката находится в реанимации

«Принятые действия врачами Кисловодской городской больницы позволили стабилизировать состояние главы города, но оно остаётся тяжелым», - говорится в сообщении.

После проведенной операции состояние Курбатова удалось стабилизировать. Медики ввели мэра в искусственную кому, пишет Газета.ru.

«Огромная благодарность врачам - вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов. Твердо убежден, что он поправится», - написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Напомним, накануне по поручению Владимирова из Ставрополя в Кисловодск прибыла бригада врачей вместе со специалистами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко. Ее возглавляет министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников.

Уточняется, что 13 июня может быть принято решение о переводе Курбатова в одну из московских больниц.

Накануне, 12 июня мэра Кисловодска обнаружил без сознания около местного санатория случайный прохожий. В городской больнице, куда Курбатова доставила скорая помощь, врачи диагностировали у 51-летнего Курбатова черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота.