МВД: 12 петербуржцев подозреваются в торговле сведениями о передвижении составов
Сотрудники МВД держали 12 человек из Санкт-Петербурга, подозреваемых в торговле сведениями о передвижении ж/д составов по территории России и за рубеж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Уточняется, что задержанные поставляли заказчикам охраняемые законом компьютерные данные о передвижении железнодорожных составов по России. В результате доход злоумышленников составил 100 млн рублей.
Ранее правоохранители задержали участников организованной преступной группы, которая заработала 60 млн рублей на оформлении в России африканцев посредством фиктивных схем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru