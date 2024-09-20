МВД: 12 петербуржцев подозреваются в торговле сведениями о передвижении составов

Сотрудники МВД держали 12 человек из Санкт-Петербурга, подозреваемых в торговле сведениями о передвижении ж/д составов по территории России и за рубеж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену

Уточняется, что задержанные поставляли заказчикам охраняемые законом компьютерные данные о передвижении железнодорожных составов по России. В результате доход злоумышленников составил 100 млн рублей.

Ранее правоохранители задержали участников организованной преступной группы, которая заработала 60 млн рублей на оформлении в России африканцев посредством фиктивных схем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МВД

Горячие новости

Все новости

партнеры