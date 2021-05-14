Музыканты потребовали прекратить отмены концертов
Музыканты создали петицию на Change.org, в которой потребовали от властей России перестать отменять концерты по политическим причинам. Ее подписали Noize MC, «Порнофильмы», «Ногу свело!» и другие группы.
Авторы петиции отметили, что отмены концертов в 2021 году стали обычной практикой. По их словам, мероприятия отменяют из-за пропаганды наркотиков, насилия, однополых браков или ковидных ограничений. Однако сами музыканты уверены, что настоящей причиной является несогласие артистов с политической ситуацией в стране. «Таким образом были сорваны целые туры у музыкантов, известных на всю страну, а с менее известными вообще делают что хотят», — говорится в заявлении.
Петицию также подписали группы «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц», Дмитрий Спирин, Алексей Кортнев и Мария Любичева. Ранее стало известно, что весной 2021 года власти отменили концерт Noize MC в Оренбурге, а группе «Порнофильмы» сорвали мероприятие в Челябинске. Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский рассказал «Новой газете», что добиться изменений можно только всем вместе.
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