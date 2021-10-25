Музыкант Эд Ширан заболел коронавирусом

Музыкант из Великобритании Эд Ширан сдал положительный тест на COVID-19, сообщает «РЕН ТВ».

Эд Ширан объявил о приостановке карьеры

МУзыкант уходит на самоизоляцию. «Это означает, что теперь я не могу выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому я буду проводить столько запланированных собеседований / выступлений, сколько смогу, не выходя из дома», – сообщил исполнитель.

Ранее Ширан поделился с фанатами секретом, который помог ему сбросить лишний вес. Он отказался от пива и сосисок. Также музыкант вдвое сократил порции еды ради своих поклонников.

Как сообщалось, музыкант представил новый сингл «Bad Habits» и видеоклип на него. Для съемок артист сменил образ, за что и извинился перед поклонниками.

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ФОТО: vk.com
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