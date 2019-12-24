Эд Ширан объявил о приостановке карьеры

24 декабря 201922:56

Британский музыкант Эд Ширан объявил о временной приостановке своей карьеры. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

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По словам Ширана, он намерен посвятить себя путешествиям, чтению и творчеству. «Я также не буду присутствовать в социальных сетях, пока не придет время вернуться", - написал он.

Причиной желания приостановки карьеры музыкант назвал три года непрерывной работы после выхода альбома «Divide» в 2017 году. Сроки своего отдыха Ширан не назвал.

Как сообщалось в начале августа, гастрольный тур Ширана побил рекорд по прибыльности за всю историю.


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ФОТО: vk.com
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