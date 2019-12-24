Эд Ширан объявил о приостановке карьеры

По словам Ширана, он намерен посвятить себя путешествиям, чтению и творчеству. «Я также не буду присутствовать в социальных сетях, пока не придет время вернуться", - написал он.

Причиной желания приостановки карьеры музыкант назвал три года непрерывной работы после выхода альбома «Divide» в 2017 году. Сроки своего отдыха Ширан не назвал.

Как сообщалось в начале августа, гастрольный тур Ширана побил рекорд по прибыльности за всю историю.



